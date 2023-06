Luciana Littizzetto a Mediaset? Dalla Chiesa a valanga: cosa le ricorda

20 giugno 2023 a

Luciana Littizzetto è stata travolta da una bufera mediatica per l'indiscrezione lanciata da Dagospia su una sua probabile partecipazione a Tu sí que vales in qualità di giudice. Tra chi ha voluto sottolineare la poca linearità delle scelte della comica, si è fatta notare Rita Dalla Chiesa che, con un breve tweet, ha inchiodato l'attrice piemontese. La notizia del salto dalla Rai a Mediaset, infatti, ha creato sgomento sui social e ha attirato il commento di quanti vogliono evidenziare come, di fronte al denaro, anche le idee sinistre perdano forza.

Luciana Littizzetto, dopo il trasloco a Discovery insieme a Fabio Fazio, potrebbe approdare anche a Mediaset. La comica subentrerebbe al posto di Teo Mammucari e diventerebbe un membro della giuria di Tu sí que vales, lo show dei talenti di Canale 5. L'anteprima diffusa dal sito curato da Roberto D'Agostino ha fatto discutere parecchio, soprattutto per la risaputa concorrenza tra il servizio televisivo pubblico e i canali di Pier Silvio Berlusconi. Nelle ultime settimane la comica, insieme al conduttore di Che Tempo che Fa, ha assunto tutti i caratteri di una "martire" che, pur di rimanere fedele a chi le ha sempre offerto lavoro, ha deciso di fare i bagagli e passare al Canale 9. Ora, però, l'orizzonte cambia. Littizzetto finirebbe proprio per essere un volto di punta di Mediaset.

Ecco allora che sulla questione si è soffermata Rita Dalla Chiesa. "Non giudico. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Felice che approdi a Mediaset". Ma la deputata di Forza Italia ha proseguito. Con un cinguettio l'ex conduttrice ci ha tenuto a chiarire il suo punto di vista: "Sarà importante, però, la coerenza che dimostrerà ricordandosi di tutte le battute che ha fatto in questi anni sul Presidente Silvio Berlusconi", perché "se la notizia fosse vera andrebbe a lavorare a casa sua".

L'intervento di Dalla Chiesa ha incontrato il plauso di molti utenti. "Coerenza per la Luciana è un termine che non esiste", "Non sono in grado di perdonare certe 'persone'. Fin troppe cose non ripetibili questa tizia ha detto e non solo sul Presidente Berlusconi. Sinceramente io se fossi per la famiglia del caro Presidente, non vorrei una serpe in seno", si legge sui social.