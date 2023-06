Marco Mazzoli vince l'Isola dei famosi, dedica a sorpresa: "Verrò a trovarti in carcere"

20 giugno 2023 a

È Marco Mazzoli il vincitore de L’isola dei famosi 2023. Il conduttore radiofonico de Lo Zoo di 105 dopo 64 giorni trascorsi sulla spiaggia di Cayos Cochinos, in Honduras, ha battuto al televoto finale Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero, rispettivamente secondo e terzo classificato. "Devo ringraziare tutti perché sono stato una brutta persona", ha detto dopo che Ilary Blasi ha letto il verdetto. "All’inizio sono stato terribile con tutti. Devo ringraziare l’uomo che ha creduto in me dal giorno 1 e che ha fatto di tutto per farmi restare. È Celeste, il capo degli autori". Mazzoli ha ringraziato tutti professionisti dietro le quinte del programma e "Alvin che è stato come un fratello", e ha dedicato la vittoria al collega dello Zoo Paolo Noise: "Gliel’ho promesso, e agli ascoltatori dello Zoo di 105, che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie".

L'ultima dedica è quella che sorprende tutti.- È "a una persona che si chiama Chico Forti e che era dentro di me quando non ce la facevo più. Poi pensavo: come fai, Marco, che hai una data di uscita e Chico è in carcere da 24 anni e non ha ancora una data di uscita? Grazie Chico, ti amo. Non vedo l’ora di venirti a trovare in carcere", afferma Mazzolii in riferimento all'italiano in carcere negli Stati Uniti condannato nel 2000 all’ergastolo per l’omicidio a Miami di Dale Pike, una vicenda che ha provocato un movimento di opinione in difesa dell'imprenditore dal momento che molte cose non tornano nella sua condanna.

La vittoria di Mazzoli arriva dopo una puntata fiume ricca di sorprese e copi di scena. Tra gli spettatori inoltre non è passataa inosservata la pressenza in studio di Chanelo Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, in compagnia del fidanzato Cristian Babalus.