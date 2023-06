Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, ritorno di fiamma in cucina? Il gossip-tv

Alice Antico 19 giugno 2023 a

a

a

Dal prossimo mercoledì 28 giugno alle ore 22:00 arriva su Food Network, al canale 33 del digitale terrestre, e in streaming su discovery+, “Questo non lo so fare”, un nuovo format di cucina che partirà dagli errori più comuni commessi. Alla conduzione abbiamo Laura Torrisi, ex partner di Leonardo Pieraccioni nonché attrice di importanti fiction Mediaset come “L’onore e il rispetto”. Il format proviene proprio da un’idea di Laura Torrisi e dello stesso Leonardo Pieraccioni e prevede che, in ogni puntata, un personaggio del mondo dello spettacolo si cimenta nella preparazione di un piatto “che proprio non gli riesce”, guidato dalla Torrisi e dallo chef-influencer Federico Fusca. Tra gli ospiti delle 6 puntate, oltre lo stesso Leonardo Pieraccioni, vedremo ai fornelli Gigi d’Alessio, Nek, Sergio Friscia, Margherita Grambassi e Antonio Capitani.

In “Questo non lo so fare”, dunque, Laura Torrisi metterà alla prova i suoi ospiti, andando a scovare i punti deboli di ogni piatto, e accompagnandoli in ogni passaggio: dall’acquisto degli ingredienti al mercato, alle preparazioni per la cottura, fino al momento dell’assaggio. Il tutto sarà guidato dalla tipica comicità dell’attrice toscana. Solo una, però, è stata la domanda da parte degli utenti del web: come mai questa reunion di Laura e Pieraccioni? Inutile sottolineare che gli utenti più vispi, infatti, hanno già iniziato a vociferare di un ipotetico ritorno di fiamma. Sarà effettivamente così oppure si tratta semplicemente di collaborazione lavorativa? Staremo a vedere.