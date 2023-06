Luciana Littizzetto a Mediaset scatena i social: "La resistenza è già finita?"

20 giugno 2023 a

La "partigiana" Luciana Littizzetto è già scesa dalla montagna. Il giornalista Antonello Piroso con un tweet sintetizza la parabola della comica che ha seguito Fabio Fazio a Discovery dopo l'addio alla Rai. Per lei, infatti, si sono aperte le porte anche a Mediaaset, le reti di Silvio Berlusconi. Lucianina infatti è data come sicura giudice alla corte di Maria De Filippi nel programma Tú sí que vales, al posto di Teo Mammucari. Partecipazione, si presume, ben retribuita: per questo al diffondersi della notizia, il sentimento di molti utenti dei social è scontato: anche per i presunti martiri pecunia non olet.

"La partigiana Littizzetto è già scesa dalle montagne dove si era rintanata per fare la Resistenza. La democrazia è salva", è il tweet di Piroso che scatena una valanga di reazioni. Il giornalista esperto di tv Davide Maggio riserva una stoccata non da poco all'attrice piemontese: "Ma il sottotitolo per la notizia dell’arruolamento della Littizzetto a Mediaset è ‘La faccia come il c**o?'". Insomma, una mossa che potrebbe far cambiare idea a chi ancora crede alla storia della "cacciata" dalla Rai. Anche se qualcuno, nella mole dei commenti negativi, ancora difende lei e Fazio: "Il problema non è Mediaset che assume la Littizzetto per le sue idee politiche è la Rai che la licenzia per questo. Quando si capirà questo concetto si farà un passo avanti verso la libertà di pensiero e parola".

Naturalmente, come emerso in più occasioni, il contratto di Fazio con la Rai per Che tempo che fa era in scadenza da tempo e non è stato rinnovato dall'ad Carlo Fuortes, espressione del governo precedente a quello di Giorgia Meloni. Non solo. Fazio si è accordato con Warner Bors. Discovery per sbarcare sul canale Nove a suon di milioni come da legge del mercato. Insomma, le accuse di "epurazione" ed editto Bulgaro 2.0. sembrano campate in aria. "Ora ditemi voi eh, per me può fare il cavolo che vuole, chissenefrega, ma la coerenza? Te ne vai dalla Rai perché vittima di questo governo autoritario di destra e poi approdi nella TV di Berlusconi?? Come mai non ti abbiamo visto al funerale Littizzetto?", scrive un utente su Twitter. Un altro chiude il discorso così: "Per una che da anni guadagna facendo battute sulla destra e sul berlusconismo, finire a Mediaset è un premio alla coerenza". Insimma, c'è della perfezione nelle parabola di Lucianina.