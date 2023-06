Rai, Gramellini va a La7: scelto il sostituto per Le Parole, nome a sorpresa

Luca De Lellis 17 giugno 2023 a

Il “telemercato” della nuova Rai targata Roberto Sergio prosegue. E stavolta investe un altro programma molto amato dai telespettatori: “Le Parole”, che nell’ultima stagione è andato in onda il sabato sera su Rai 3. L’addio di Massimo Gramellini al servizio pubblico imponeva delle riflessioni non solo sull’opportunità di cambiare la conduzione del programma, ma anche di capire se valeva la pena confermarlo. Ecco, le risposte sembrano finalmente essere arrivate. “Le Parole” dovrebbe entrare a far parte del palinsesto della rete anche nella prossima stagione e in una versione addirittura raddoppiata: non solo sabato in prima serata, ma anche nell’access time della domenica. Cioè in primissima serata, dalla fine del telegiornale all’inizio della trasmissione successiva, quindi in un format più ridotto.

Per quanto riguarda la conduzione, fino a quest’anno il giornalista del Corriere della Sera governava insieme a Roberto Vecchioni e Saverio Raimondo. Ma con ogni probabilità Gramellini passerà a La7, televisione di proprietà di Urbaino Cairo, che è editore anche del quotidiano nel quale il conduttore cura la rubrica “Il Caffè”. E allora chi prenderà il suo posto alla guida del programma? Anche qui la decisione pare essere stata presa, dopo giorni di trattative. Sarà Serena Bortone la prescelta per cogliere l’eredità di Gramellini. Per lei è un ritorno sulla rete nella quale è stata presentatrice di “Agorà” per 4 anni, dal 2017 al 2020. Nelle ultime stagioni, invece, era passata alla fascia pomeridiana di Rai 1 con la trasmissione “Oggi è un altro giorno”. Lo spazio lasciato vacante da Bortone dovrebbe a sua volta essere occupato da Caterina Balivo, la cui trattativa per il trasferimento da La7 è ancora in corso. Insomma, la Rai si sta muovendo per definire il proprio futuro e il telemercato non si è ancora concluso.