La Rai tenta il clamoroso scippo a Mediaset. “Colloqui riservati”, verità sulla conduttrice

Aria nuova in Rai dopo l’arrivo del nuovo governo di centrodestra. Dopo le nomine che hanno cambiato il quadro dell’azienda, con l’arrivo di un nuovo amministratore delegato e diversi nuovi direttori ai Tg, ora a viale Mazzini stanno mettendo mano pure ai numerosi programmi televisivi. E sono sempre più frequenti i rumors che riguardano Barbara D’Urso, che potrebbe traslocare alla tv di Stato. Da mesi si rincorrono le voci di addio a Mediaset per una delle conduttrici di punta di Canale5 e ora tutto questo potrebbe diventare realtà, soprattutto dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

A parlare direttamente del suo destino è stata la stessa D’Urso, intervenuta su La Stampa, con un’ammissione che sa tanto di saluto a Cologno Monzese: “Futuro a Mediaset? Non lo so. Non ne ho proprio idea. Non me lo sono chiesta. La notizia della morte di Silvio è stata violenta e improvvisa. Sapevo ovviamente del ricovero, ma non potevo immaginare quello che è successo. È un’era che si è chiusa e siamo tutti molto tristi. Per me è venuto a mancare un punto di riferimento fondamentale”.

A lanciare la notizia è il sito Affari Italiani, che spiega come in Rai si stia cercando anche una figura per il pomeriggio, mentre per la mattina la decisione è già stata presa. A salutare sarà Serena Bortone, che verrà sostituita da una figura di spicco e conosciuta dal pubblico, con Barbara D’Urso che è appunto in pole position per questa casella. Nel retroscena viene fatto anche il nome di Caterina Balivo, attualmente a La7, ma l’ipotesi è stata presto scartata. “Da qui l’idea dell'arrivo di Barbara D'Urso che avrebbe avuto nei giorni scorsi alcuni colloqui riservati al vertice di Viale Mazzini” la ricostruzione.