Myrta Merlino, retroscena bomba: dove andrà. Ecco chi la sostituirà a La7

Addio La7. Il colpaccio per Mediaset è tutto concentrato su Myrta Merlino, che lascia L’aria che tira. Secondo Tvblog sarebbe vicino il passaggio a Cologno Monzese. Per adesso, sempre secondo il sito di tv, potrebbe condurre un talk politico. Ma quando? E dove? Ipotesi Rete4 sempre in piedi, visto che la Rete è a trazione politica. Ma non dimentichiamo l’ammiraglia Canale5.

Intanto, al posto della Merlino andrà David Parenzo: questa è la decisione di Urbano Cairo e Andrea Salerno (direttore generale). Inizia una nuova stagione tv per Merlino, che ha ringraziato La7. Ora un po’ più povera, senza un altro vero pilastro dell’informazione dopo lo stop di Giletti.