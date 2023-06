Belén Rodriguez, "Addio a Le Iene". E spunta il nome clamoroso

16 giugno 2023 a

Altra notizia sconvolge gli equilibri del mondo della tv. Questa volta l'indiscrezione riguarda Belén Rodríguez, la bella argentina da tempo al timone di programmi di successo. Dopo aver condotto la sua seconda edizione de "Le Iene", contenitore di inchieste giornalistiche dal carattere irriverente, la showgirl sembrerebbe avere altri programmi. Stando alle ultime rivelazioni, infatti, Rodriguez non sarebbe stata riconfermata al comando della trasmissione di attualità Mediaset. Spuntano i primi papabili nomi. Tra i più credibili, quello di Veronica Gentili.

A rivelare questi stravolgimenti in casa Mediaset è un flash di Dagospia, il sito di retroscena curato da Roberto D'Agostino. Con poche frasi si rende noto che Belén Rodriguez, amata conduttrice, ha deciso di lasciare "Tú sí que vales", lo show in cui persone talentuose sbalordiscono il pubblico con esibizioni di canto, di ballo o artistiche in senso lato. Inoltre, Dagospia afferma anche che l'argentina 38enne non sarebbe stata riconfermata a "Le Iene" e che quindi avrebbe intenzione di dedicarsi al ruolo di concorrente a "Celebrity Hunted", una competizione targata Prime Video, per cui si accaparrerebbe un cachet da capogiro.

Chi sarà quindi il volto tv su cui punterà Davide Parenti per "Le Iene"? In pole position c'è Veronica Gentili, giornalista e apprezzata conduttrice di "Controcorrente". L'idea di una conduzione più tecnica si starebbe facendo largo nei corridoi di Cologno Monzese. Per ora nulla di ufficiale. Si tratterebbe, infatti, di un progetto in fase embrionale. Gentili, tuttavia, sarebbe stata avvistata al ristorante di Mediaset a pranzo con Parenti.