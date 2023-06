Myrta Merlino, addio in diretta a La7: "Ci vediamo prestissimo", terremoto tv

16 giugno 2023 a

"Dodici anni insieme e poi arriva oggi". Un saluto ai telespettatori di La7 che è un addio, o meglio un arrivederci ma su un'altra emittente (la Rai, come si è vociferato a lungo?). Alla fine della puntata di venerdì 16 giugno Myrta Merlino ha annunciato che si è trattato dell'ultima puntata de L'aria che tira. La conduttrice ha fatto un sentito discorso di ringraziamento chiamando accanto a sé i propri collaboratori dai quali ha ricevuto un mazzo di fiori. "In questi 12 anni praticamente abbiamo vissuto insieme e poi arriva oggi, un momento di grande commozione perché per me è l'ultima puntata de L'aria che tira", annuncia commossa Merlino salutando i telespettatori. "The show must go on", afferma per poi elencare li tanti momenti dell'attualità raccontati dagli studi di La7.

La conduttrice ha ringraziato telespettatori, giornalisti e tecnici, oltre che la rete e il patron Urbano Cairo: "Mi ha fatto sempre sentire enormemente libera in questo luogo", è l'omaggio di Merlino che rivendica i successi degli ascolti tv con L'aria che tira "leader del daytime". Poi la promessa al suo pubblico: "Ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto", afferma commossa.

Poco prima del discorso di commiato, il profilo Twitter CinguetteRai aveva rilanciato le voci di un ritorno in Rai. Davide Maggio, giornalista tra i più seguiti in tema di retroscena tv, si era chiesto se Myrta avrebbe di lì a poco detto addio ai telespettatori. Del resto, alla fine dell'intervista odierna a Fausto Bertinotti, la giornalista l'aveva buttata lì salutando l'ex presidente della Camera: "Ci vediamo molto presto, Chiudo la mia avventura qui ma ci rivediamo presto a settembre", aveva anticipato Merlino.