Rita Dalla Chiesa imbarazza Conte: la foto che inchioda il leader M5s

Rita Dalla Chiesa, celebre conduttrice televisiva che da poco si era fatta notare sui social per una stangata al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, oggi inchioda il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, uno dei pochi leader politici che non erano presenti ai funerali di Silvio Berlusconi, mercoledì 14 giugno, nel Duomo di Milano. La deputata di Forza Italia lo fa con un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Dalla Chiesa mostra la foto di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento sociale italiano, alle esequie di Enrico Berlinguer, segretario del Partito comunista e scrive: "Questo era Almirante ai funerali di Berlinguer". Poi la stoccata: "Chi non era in Duomo dovrebbe imparare… Ci sono doveri istituzionali che vanno oltre le idee, Giuseppe Conte".

Questo era #Almirante ai funerali di #Berlinguer. Chi ieri non era in Duomo dovrebbe imparare… Ci sono doveri istituzionali che vanno oltre le idee. ⁦@GiuseppeConteIT⁩ pic.twitter.com/xTNPhXHSbr — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) June 15, 2023

Con poche frasi diffuse in rete, la deputata di Forza Italia ha voluto richiamare Conte al buonsenso. Sollecitato da molti, il leader del M5s ha provato a spiegare il suo punto di vista oggi in un'intervista a "Il Fatto quotidiano" e ha affermato: "Non sono andato per rispetto sia nei confronti dei suoi cari e di tutti coloro che l’hanno amato e sostenuto, sia nei confronti dei principi e dei valori della nostra comunità politica". Quindi il leader grillino ha continuato: "Ma trovo davvero surreale questo clima di canonizzazione di Berlusconi, tra iniziative celebrative del governo, programmazione tv a reti unificate e sospensione delle attività in varie istituzioni, comprese le aule parlamentari".

E ancora, facendo diretto riferimento al dovere istituzionale, ha scagliato l'ultimo affondo: "Credo che questo sia un termometro di come abbia inciso in profondità il conflitto di interessi di cui Berlusconi è stato intrinsecamente portatore, con attività e interessi che si sono sovrapposti nei più diversi campi, dalla politica all’economia".