Cristina Scuccia, il dettaglio rivelatore: "Spero di...". Con chi sta l'ex suora

Una love story fuoriprogramma, un mistero che stenta a rimanere irrisolto: a “L’isola dei famosi” Cristina Scuccia catalizza l’attenzione del pubblico e lascia tutti a bocca aperta. Dopo aver sconvolto i più tradizionalisti abbandonando il velo ed abbattendo il muro dei pregiudizi, l’ex suora, divenuta famosa grazie a “The voice”, fatica a celare una verità che è a tutti gli effetti un segreto di pulcinella. Secondo alcune indiscrezioni, irrobustite dalle dichiarazioni della madre della concorrente, la 34enne starebbe frequentando una persona. Ora spunta il dettaglio rivelatore. Barbara D’Urso non ha dubbi: si tratta di una donna.

Le spiagge dell’Honduras fanno sentire a proprio agio anche i timorosi. Questa volta a coinvolgere i telespettatori de “L’isola dei famosi” è la storia di Cristina Scuccia, celebre concorrente di “The Voice” che da qualche mese non fa che finire sulle copertine dei giornali per aver rinunciato ai voti. Dopo aver rivelato di aver instaurato un rapporto molto intimo con una persona che vive in Spagna, l’ex suora ha continuato ad inviare segnali poco fraintendibili a chi desidera saperne di più. Nel corso della puntata di lunedì 29 maggio è poi intervenuta la madre della 34enne: “Come dice Papa Francesco, l’amore per una figlia è un grande dono e la tua felicità è la mia. Qui ti seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederti. Spero queste mie righe possano arrivare a te. Aspetto il tuo ritorno per abbracciarti e parlare da sole di ciò che desideri. Sarò sempre con te”.

Scossa dalla totale comprensione ricevuta, la naufraga in lacrime ha confessato: “Non avevo dubbi che sarebbe stato così, so quanto mia mamma mia ama, so che vuole la mia felicità. Ho già vissuto un cambiamento radicale, temevo di deluderla e lei ha capito la mia scelta, anche mio padre prima di morire mi aveva capita. ‘È nostra figlia, dobbiamo accettare tutto ciò che desidera’, diceva. Spero di poter parlare con mia madre fuori da qui di questo amore che non vedo l’ora di ritrovare quando uscirò e che al momento voglio custodire, perché è una cosa nuova che sta nascendo, anche dentro di me”.

Il flirt di Cristina Scuccia è stato quindi argomento di dibattito in seguiti salotti televisivi. A sganciare la bomba, però, è Barbara D’Urso. La conduttrice, sempre attenta al dettaglio, ha mandato in onda un RVM con tutte le dichiarazioni dell’ex suora e ha evidenziato una frase che lascia poco spazio all’immaginazione: “Osservo i dettagli, sono maniacale... Lei ha detto: ‘Spero di poterle dire’. Comunque io sarei felicissima se fosse una donna”.