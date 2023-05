Rai, chi lascia dopo Fazio e Annunziata: un altro big vuole mollare

28 maggio 2023 a

Fabio Fazio prima, Lucia Annunziata dopo. Ma la rivoluzione Rai non è ancora finita, anzi è appena cominciata. A metterlo nero su bianco è Il Foglio che scrive che anche un altro big sarebbe pronto a mollare il servizio pubblico: chi? Corrado Augias che si diceva "preoccupato per l’occupazione Rai".

Annunziata finita nell'occhio del ciclone per le sue dimissioni commenta l'addio alla tv di Stato con una precisazione che arriva in diretta, durante il consueto collegamento con il Tg3 prima dell'inizio della trasmissione che conduce Mezz'ora in più: "Voglio precisare che, secondo gli accordi con l'Azienda, lascerò questa trasmissione ma completerò la stagione andando avanti con le puntate fino a fine giugno". ha precisato la giornalista. Per ora il nome anti-Annunziata - scrive il giornalista di Libero Francesco Specchia - che sta vorticando impazzito è quello di Monica Maggioni.