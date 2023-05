Rai, Feltri all'assalto di Lucia Annunziata. "Un sollievo che se ne sia andata"

26 maggio 2023 a

È (come sempre) un Vittorio Feltri senza filtri quello che oggi ha commentato su Twitter le dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai. Dal suo profilo personale, il giornalista e direttore editoriale di Libero Quotidiano ha definito "un sollievo" la decisione della collega di lasciare la Tv pubblica, dove ha condotto per anni le trasmissioni "In Mezz'ora" e "Mezz'ora in più". Decisione spiegata dalla conduttrice con il proprio aperto contrasto nei confronti del governo. "Non condivido nulla", ha scritto Annunziata in una lettera ai vertici Rai. E stasera Feltri non si è lasciato scappare l'occasione di commentare.

"Lucia Annunziata - ha twittato - se ne é andata dalla Rai. Non è una tragedia ma un sollievo". E ancora, Feltri spiega la propria posizione in maniera inequivocabile. "La Rai per anni é stata occupata gioiosamente dalla sinistra, ora che è finita nelle mani della destra non va più bene ai comunisti che odiano la lottizzazione quando non la fanno loro".