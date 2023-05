Angela ‘Favolosa cubista' gela tutti: “A volte non ho neanche i soldi per mangiare”

Francesco Fredella 28 maggio 2023 a

Una come tante, una storia drammatica. Una donna che percepisce 500 € di pensione e non riesce ad arrivare alla fine del mese. Quella di Angela, conosciuta in tv come la “Favolosa cubista”, è la storia di milioni di pensionati italiani. Ma lei, per anni sotto i riflettori della televisione, ora solleva un polverone. Facciamo un passo indietro a Uomini e Donne, durante il Trono Over, e a Pomeriggio 5: Angela Favolosa Cubista è un volto noto. Ma dopo aver lasciato la tv si sono perse le sue tracce. La 79enne in un’intervista a Fan Page svela di avere problemi economici. “A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi”, svela.

“E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri. Sai, a Natale sono stata da mio figlio. Che faccio, mi ammazzo perché non ho soldi? Ma va”, il resto delle parole. Un racconto angoscioso e angosciante, simile a quello di tantissime altre persone. “La mia pensione è povera. Ho lasciato il lavoro a 50 anni, mi danno sui 500 euro. La casa è cara, poi ci sono le bollette. A volte mi chiedo: che mangio? E faccio la pastina. Mio figlio quando legge “mamma” sul telefono pensa: “Vuole soldi”. Gli chiedo se ha qualcosina per comprarmi da mangiare e lui mi manda 50 euro o quello che può”, conclude.