Lily Rose, la figlia di Johnny Deep a Cannes lascia tutti a bocca aperta

Giada Oricchio 27 maggio 2023

Buon sangue non mente: Lily-Rose Deep dà scandalo al Festival di Cannes. La 23enne figlia degli attori Johnny Depp e Vanessa Paradis è la protagonista (nei panni di Jocelyn) della serie tv The Idol, diretta da Sam Levinson, prodotta da Hbo e in Italia dal prossimo 5 giugno sulle piattaforme Sky e Now. Ebbene, Lily-Rose ha ereditato dai genitori l’aria da bad girl sexy e al tempo stesso sfortunata.

Il film è finito nel mirino delle polemiche per la trama misogina e sessista (Jocelyn è vittima di revenge porn), l’uso a profusione di droga e di immagini di nudo spinto. La critica ha stroncato la serie: la rivista Rolling Stone l’ha definita “una tortura porno”, mentre Lovia Gyarkye, su The Hollywood Reporter, ha scritto che “il prodotto si sforza di essere scioccante, ma risulta più regressiva che trasgressiva”.

Eppure la morbosità vince sul pubblico rimasto affascinato dalla popstar spregiudicata, in preda a un esaurimento nervoso, che punta tutto sulla sensualità per rilanciare la sua immagine, interpretata da Lily-Rose. La nepo baby ha incantato sulla Croisette grazie al look neo grunge: sensuale smokey e cat eyes, labbra carnose ben definite color nude, zigomi bronze e capelli biondi con ciocche ribelli sul viso.