Dayane Mello gela tutti: “Così mi allontanerò dal mondo social”

Dayane Mello fa parlare ancora tutti. Bella, famosa sui social, quasi inarrivabile. Adesso, però, l’ex concorrente del Gf vip sbotta su Instagram. “Voglio mandare un messaggio ai miei follower, mi rivolgo proprio a voi”, dice. “Purtroppo ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che mi stanno accanto, che sono miei amici, che ho conosciuto su Instagram, i miei affetti… Ci sono tante persone fra i miei follower che scrivono ai miei affetti, alle persone e dicono: “Ah penso che Dayane farebbe una bellissima coppia con te”. Ma questo mi fa così inca**are! È una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che io voglio preservare, che porto nella mia vita. Questa cosa mi fa tanta tristezza perché è invasione di privacy. State facendo hater nei miei affetti. Non so se avete capito perché è da tantissimo che non posto mai nulla con nessuno. Questa cosa mi fa allontanare ancora di più dal mondo social”.

Ma gli haters sono (purtroppo) sempre in agguato. La modella brasiliana vuota il sacco, stanca di dover fare i conti con messaggi a volte offensivi. “Non potete permettervi di fare questa cosa. Oppure mandare messaggi e dire “che brutto che sei” “che ciccio che sei” “ma perché stai con lei che fai schifo”, tuona. E poi conclude: “Ragazzi ma un po’ di rispetto! Fatevi un po’ i c***i vostri. Un po’ la vostra vita e imparate a rispettare le mie scelte. Con tutto l’amore che ho per voi, davvero, con tutto il rispetto non dovete sentirvi in diritto di dire chi posso portare o togliere dalla mia vita. È da un po’ che ho dentro queste cose e mi sto anche stancando perché non posso mai postare niente con nessuno perché voi state lì dietro alle persone a fare hater, a spu**anare e trattare male le persone. È tutto sbagliato. Se fate così è brutto e non saprete mai niente di me, purtroppo è così. Io devo preservare la mia vita, la mia famiglia, i miei affetti, le persone che amo e le persone che voglio nella mia vita”.