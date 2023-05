Area Sanremo, Report solleva un polverone: “Lasciati a casa i più bravi”

22 maggio 2023 a

Report solleva il caso sui giovani di Sanremo. In un servizio che andrà in onda questa sera, lunedì 22 maggio, su Rai3 il programma condotto da Sigfrido Ranucci accende i riflettori sui giovani talenti canori del nostro Paese, con la spiegazione di quanto sarebbe avvenuto che è arrivata dal profilo Instagram della trasmissione d’inchiesta: “Per arrivare al Festival di Sanremo i giovani hanno due strade principali di accesso, i concorsi Sanremo Giovani e Area Sanremo. Nel 2014 al concorso Area Sanremo arrivano all'ultima fase di selezione 40 candidati, ma tra questi non ci sono alcuni dei concorrenti che avevano preso i voti più alti. La vicenda oggi è al centro di un'indagine della magistratura e Report ha ricostruito i fatti ascoltando i protagonisti”.

“Aurora Pacchi e Michelangelo Giordano - si legge ancora nel post social - dopo gli apprezzamenti della commissione giudicante ricevono una lettera di esclusione dalla gara. I loro voti erano tutti altissimi eppure candidati con votazioni inferiori a differenza loro hanno avuto accesso alla fase finale. Nella commissione di Area Sanremo nel 2014 ci sono i cantanti Roby Facchinetti, Giusy Ferreri e Dargen D'amico coordinati dal direttore responsabile il giornalista Paolo Giordano. Eppure il criterio di selezione di Area Sanremo è ribadito anche da Livio Emanueli, Presidente dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo dal 2019 al 2021 che afferma ‘Sicuramente quelli che passano hanno dei voti superiori rispetto a quelli che sono stati eliminati’. Ma le carte mostrano una versione dei fatti ben diversa”. Dopo le testimonianze dei diretti interessati sarà la magistratura a decidere.