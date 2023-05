Domenica In, gaffe a luci rosse di Mara Venier con Ossini: "Il vibratore..."

Valentina Bertoli 21 maggio 2023 a

a

a

L’ennesima gaffe firmata Mara Venier. Dopo la réclame, per riprendere l’intervista a Massimiliano Ossini, l’amato conduttore di “Unomattina”, la trasmissione che accompagna le prime ore della giornata dei telespettatori, la padrona di casa di “Domenica In” fa confusione ed è autrice di uno strafalcione da fuoriclasse. “Il suo telefono continuava a squillare. Hai messo il vibratore, no?”: così Venier inavvertitamente provoca la fragorosa risata del pubblico in studio. La scena, prontamente riproposta sui social, fa il boom di like e diventa virale.

"Cosa mi abbassa l'eros", Laura Chiatti spiazza tutti: imbarazzo a Domenica In

Mara Venier non si smentisce mai. Apprezzata dal pubblico della domenica e regina del servizio televisivo pubblico, la conduttrice veneta non fa che concedersi battute hot e malapropismi di ogni genere. Complice l’esperienza in Tv o forse aiutata da un carattere che non rispetta i limiti della forma, la padrona di casa di “Domenica In”, il contenitore Rai dei record, offre ai suoi fedeli telespettatori interviste e chiacchierate senza filtri. Un unico criterio regola le puntate dello storico talk: il divertimento. Questa volta a far perdere la bussola a Venier è stato Massimiliano Ossini. Il conduttore, arrivato in studio per raccontare di sé e della sua ascesa in campo lavorativo, è stato vittima di un non voluto doppio senso a luci rosse.

"È stato bellissimo". Edwige Fenech ricorda l'amore con Montezemolo

Al rientro dalla pubblicità, la conduttrice ha spiegato al pubblico che poco prima il suo interlocutore era indaffarato a rispondere ai tanti messaggi arrivatigli: “Mi diceva Massimiliano che mentre eravamo in pubblicità il suo telefono continuava a squillare”. Poi lo scivolone: “Hai messo il vibratore, no?”. Gelo in studio. Quindi il boato dei presenti. “No... la vibrazione, ho sbagliato. Perché, che cosa ho detto?”, ha affermato Mara Venier, tentando un imbarazzante mea culpa. “Va beh, il silenzioso... È la stessa cosa”, ha risposto Ossini per salvare la collega in corner. Lei, consapevole di aver scambiato la vibrazione del telefonino con lo stimolatore erotico, ha aggiunto: “Va beh è la stessa roba ragazzi!”.