Fabio Fazio, chi lo sostituirà: il clamoroso ritorno in Rai

L'addio di Fabio Fazio alla Rai per approdare a Discovery sul canale Nove apre la caccia al sostituto. Sul mancato rinnovo del contratto del conduttore di Che tempo che fa è saltata la sinistra orfana del salotto più amato dei radical chic, e si pensa a un nome altrettanto di peso per la domenica sera del servizio pubblico.

Tra le ipotesi che circolano nei piani alti di viale Mazzini, riporta il Corriere, c'è la strada che porta a un clamoroso ritorno di Paolo Bonolis in Rai. Il profilo sembra coerente con quello cercato: il conduttore de Il senso della vita e Ciao Darwin si è misurato sia con l'intrattenimento puro sia con il talk show. Ma resiste, seppur indebolita, la pista che porta al contenitore di informazione di Massimo Giletti. Ma il passaggio del conduttore di Non è l'Arena al servizio pubblico "pare in stand by, dopo che il giornalista è stato sentito dalla Procura di Firenze, come persona informata sui fatti, nell’indagine sui presunti mandanti delle stragi mafiose del 1993", ricorda il retroscena.

Intanto i nuovi vertici hanno confermato su Rai3 le trasmissioni di Lucia Annunziata, Mezz'ora in più, di Bianca Berlinguer (Cartabianca) e di Sigfrido Ranucci (Report). Il totonomi della nuova Rai insiste poi sull'ingresso di professionisti come quello di Nicola Porro, su Rai2, e Luca Barbareschi. Improbabile, tuttavia, che l'attore e produttore possa accasarsi nella collocazione della domenica sera che fu di Fazio.