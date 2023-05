Omnibus, Fabio Rampelli contro Fabio Fazio: bravo ma fazioso

16 maggio 2023 a

Rai sempre sotto i riflettori. Dopo la nomina del nuovo ad e direttore generale della tv pubblica, fa ancora notizia Fabio Fazio che ha dato il suo addio alla Rai per sbarcare sul Nove. Se n'è parlato nel corso della puntata di Omnibus in onda il 16 maggio su La7. Ospite in studio c'era anche Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia che non ha risparmiato la sua stoccata velenosa al conduttore nell'occhio del ciclone.

"Fazio è un grande professionista e non si può davvero dubitare di questa affermazione. MI piace anche la modalità con cui sta interpretando questa fase della sua carriera. Non si può certo dire che non sia fazioso. Si può essere bravi e faziosi. Dal mio punto di vista Fazio è bravo e fazioso. La Rai è una grande azienda pubblica, il Consiglio d'amministrazione è deciso dalla politica, l'ad e il direttore generale sono persone di grandissimo profilo, che faranno meravigliosamente il loro compito. Abbiamo grande fiducia che questa grande azienda italiana possa aumentare le proprie quote di mercato e possa riuscire a riformarsi una volta per tutte e fare ampia valorizzazione alle tante persone che lavorano al proprio interno. Sulla questione del canone Rai vanno fatti approfondimenti anche guardando quello che capita negli altri Paesi europei. Il tweet di Salvini "Belli ciao" è simpatico, è una battuta.