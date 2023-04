Viva Rai2, Fiorello si sfoga per la vignetta su Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida

Valentina Bertoli 21 aprile 2023 a

a

a

Un caso clamoroso, una vignetta dagli intenti deplorevoli. Ad attirare l’attenzione di tutti i giornali è stato lo scivolone del Fatto Quotidiano. Il disegno del fumettista Natangelo sulla sorella del premier e moglie del ministro Lollobrigida, Arianna Meloni, ha innescato un ciclone di accuse e polemiche. La donna è stata ritratta a letto con un uomo di colore proprio quando il marito aveva erroneamente pronunciato l’espressione “sostituzione etnica". Fiorello, il conduttore di “Viva Rai2!”, non ha potuto non inserirsi nella questione. Dopo aver condannato senza mezzi termini l’autore del misfatto, il cabarettista si è sbilanciato: “Se disegnassero mia moglie…”

La vignetta della discordia. Il disegno realizzato dal fumettista Natangelo e pubblicato sul Fatto Quotidiano, diretto da Marco Travaglio, ha fatto litigare la politica italiana. Se c’è chi protegge l’ironia pungente della satira, in molti inchiodano le responsabilità di chi usa il sarcasmo in maniera scorretta. L’idea di Natangelo, che ha ritratto la sorella del premier, Arianna Meloni, a letto con un uomo di colore, è nata dalle dichiarazioni rilasciate dal marito della donna e ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Quest’ultimo, infatti, in occasione del congresso Cisal a Roma, si era espresso sulla questione dell’immigrazione parlando di “sostituzione etnica”. Lollobrigida, in seguito alle polemiche sorte a riguardo, ha cercato di fare chiarezza: “Si è fatta grande confusione in queste ore su un termine. Io non conosco i testi dei complottisti, ma potrei dire con parole diverse il medesimo concetto. Per incentivare la natalità in Italia, la soluzione è migliorare il welfare perché ci sono più nati lì dove si è riusciti a dare alle persone la possibilità di coniugare lavoro e famiglia”. Ora, a rimarcare la natura indegna della vignetta e a scagliarsi contro il fumettista del Fatto Quotidiano è la diretta interessata. Arianna Meloni, forte dell’appoggio della sorella e presidente del Consiglio, ha affidato il suo sfogo ai social: “Lo sanno queste persone che dietro alle loro cattiverie esistono persone? Persone con i loro problemi, le loro angosce, con i loro sentimenti, con le loro paure? Ma soprattutto con le loro famiglie?”.

“Quanto ti paga la Rai?". Fiorello lascia di stucco Charlie Gnocchi

Anche “Viva Rai2!”, il morning show guidato da Fiorello, tratta la notizia delle ultime ore: “Ricordiamoci che la satira è satira, anche quella più brutta perché questa è brutta, brutta, brutta. Ricordiamoci che ogni indignazione è un applauso per il vignettista”. A far scaldare il cabarettista siciliano è stata una domanda secca: “Ma se lo avessero fatto a te?”. Fiorello ha scelto toni seri per controbattere: “Mi sarei arrabbiato come una bestia, sarei andato da Natangelo e gli avrei tirato le orecchie. La satira è libera ma se disegnano mia moglie che sta a letto con Casciani, mi incazzo di brutto”. Il tutto è stato condito con sagace ironia. Sul vetro del glass è stato appeso un disegno che ritrae Carlo Conti e Amadeus a letto insieme. “Abbiamo una vignetta pure noi”, ha detto il conduttore. Sul web è intervenuto proprio Conti: “E Ciuri?”. “Tranquillo, sta sempre nel glass a fare il simpatico”, ha chiosato lo showman sorridendo.