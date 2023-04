Fiorello prende di mira Calenda e Renzi: "Chi sembrano", la 'profezia' a Viva Rai2!

12 aprile 2023 a

a

a

Rosario Fiorello prende di mira i due protagonisti di un matrimonio politico che potrebbe essere arrivato al capolinea. Matteo Renzi e Carlo Calenda sono "i Totti e Ilary della politica italiana", afferma lo showman siciliano sulla burrascosa relazione all’interno del Terzo Polo. Tra l'altro, l'analogia è abbastanza fosca perché le nozze tra l'ex calciatore della Roma e la conduttrice Mediaset sono finite tutt'altro che bene.

A Bersani parte la frizione: "Si devono suicidare". Attacco choc al governo

Ripreso dopo la breve pausa pasquale, ’Viva Rai2!’ ha proposto un ultimo saluto metaforico, con un mashup delle loro interviste a ’Belvo', il programma con le sagaci interviste di Franco Fagnano (Fiorello): per un’ultima volta lo showman ha celebrato la storia d’amore dei due personaggi politici, ripercorrendo i momenti in cui erano felici - "quando ancora adoravano andare a passeggiare a Ponte Milvio", ha scherzato - facendo rispondere l’uno alle domande dell’altro.

Calenda prova a stoppare le polemiche. Partito unico, il messaggio a Renzi

"La meta preferita per le vacanze: Polo Nord, Polo Sud o Terzo Polo?", ha incalzato Franco Fagnano e Calenda ridendo ha risposto: "Direi Polo Nord se l’alternativa è il Terzo Polo!" E poi: "Ma lei uno come Carlo Calenda lo voterebbe?", ha chiesto a Renzi che ha risposto: "Lei non può entrare così dentro..." . Calenda infine ha sbottato: "certo che no!".