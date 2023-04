Berrettini perde per Satta? Fiorello stende gli hater: "Offesa all'intelligenza"

17 aprile 2023 a

Fiorello difende il tennista azzurro più chiacchierato del momento dagli attacchi sociale: "Facciamo un grande in bocca a lupo a Matteo Berrettini che si è infortunato e chiediamo agli haters di non rompere le balle ancora con la storia del fidanzamento con Melissa Satta che è un’offesa per tutti, e un’offesa all’intelligenza". Nel corso di Viva Rai2! lo showman siciliano prende le difese del tennista romano attaccato in questi giorni dai leoni da testiera per la sua vita sentimentale. "Tu dimmi se uno perde perché ha la fidanzata!? Allora quelle prima? Berrettini è stato sempre fidanzato... se uno come Casciari non ha la fidanzata lo capisci perché - ironizza lo showman scherzando con il suo compagno di viaggio Mauro Casciari, al suo fianco in puntata - ma Berrettini... è uno che piace! Finiamola con questa cosa!".

Arrivano poi i complimenti per Jannik Sinner, sconfitto nella semifinale di Montecarlo e per la terza volta consecutiva ad un passo dalla finale di un Master 1000: "complimenti a Sinner che è arrivato in semifinale e ha giocato veramente bene! È stato battuto dal giovane Rune che sportivamente ha lasciato un po' a desiderare, ma Jannik avrà tante altre occasioni". Ancora sport in puntata con la bella notizia delle due medaglie ad Alice e Asia D’Amato agli Europei di ginnastica artistica 2023. "Facciamo tanti applausi anche ad Alice e Asia 'Kessler', le gemelle d’Italia! - scherza Fiorello - Se vince una, vince l’altra! Hanno vinto l’oro alle parallele e l’argento al volteggio. Pensate averle come figlie, una volteggia, l’altra salta!".

A Viva Radio 2! si scherza anche sull’arrivo degli ispettori del Bie per la candidatura di Roma a Expo 2030. "Toelettiamo i cinghiali, che ormai fanno parte della famiglia, facciamoli carini, stanno arrivando anche i lupi proprio per Expo - ironizza

Fiorello - Romani diamoci una regolata, da oggi tutti in giro educati".