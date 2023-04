Amici 2023, Arisa dà addosso a Cuccarini: “Ci devi stare!”. Polemica di fuoco

Alice Antico 09 aprile 2023 a

Scoppia la prima polemica del serale di Amici 2023, nella puntata di ieri sabato 8 aprile 2023, la quarta di questa edizione. Eravamo alla fine della prima manche della serata, quando Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si sono giocati il punto decisivo con un duetto. Perciò, nonostante Cricca si fosse appena esibito nella seconda sfida, perdendo contro Wax, Lorella Cuccarini ha deciso di schierarlo nuovamente, in duetto con Angelina sulle note di “My heart will go on”. Ed ecco l’inizio dello show: questa strategia di Lorella non è andata giù ad Arisa, che ha quindi fatto notare come la squadra dei Cucca-Lo, quando si tratta di Cricca, schieri spesso il duetto con Angelina, come escamotage per conquistare il punto. “Forse non hai fiducia nel tuo allievo, visto che schieri sempre Angelina al fianco di Cricca”, ha punzecchiato allora Arisa, continuando poi: “Io preferirei sentire Cricca da solo, senza Angelina tutte queste volte!”.

Insolito questo comportamento da parte di Arisa che, come coach ad Amici, è sempre stata molto precisa nel suo e poco attenta ai dettagli degli altri insegnanti. Questa volta, evidentemente, non ce l’ha fatta e si è lasciata andare ai suoi pensieri. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, a quel punto, hanno risposto e ribadito che tutti i coach, sia di ballo che di canto, sono liberi di schierare i duetti quando e quante volte vogliono, rimandando dunque la polemica al mittente. “Quando avrete voi il pallino, sceglierete cosa fare. Noi agiamo come meglio crediamo!”. Gli animi si sono ancor di più infiammati dopo questa replica, soprattutto tra Arisa e Lorella. “Tesoro bello, però ci devi anche stare ad un certo punto! Accetta! Io non mi sono mai permessa di mettere in discussione le tue scelte. Questo è uno spettacolo!”, ha tuonato Cuccarini. In fin dei conti, comunque, la loro strategia li ha premiati perché proprio Cricca, in duetto con Angelina, si è aggiudicato il punto e, dunque, la prima manche.