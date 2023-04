Michelle Hunziker non si sente ancora nonna: “Chiamatemi mamma al cubo”

Alice Antico 04 aprile 2023 a

Michelle Hunziker ha deciso di condividere con i social e con sua madre tutta la sua felicità. Difatti, il 30 marzo la conduttrice è diventata nonna per la prima volta: è venuto alla luce Cesare Augusto, il figlio di Aurora Ramazzotti, avuta dalla Hunziker con Eros Ramazzotti. Un momento davvero emozionante per Aurora, cosi come per la showgirl svizzera che, come di consueto, ha voluto rendere anche ironico. “Facciamo così: Ineke è ancora la nonna di tutti mentre io sarò la mamma al cubo. Va bene?”- ha infatti scritto nella sua ultima Instagram story a corredo di un tenero scatto del nipote insieme a Ineke, la mamma della conduttrice, dunque nonna di Aurora, Sole e Celeste, che dal 30 marzo è anche bisnonna.

Originaria dell’Olanda, la donna si è poi trasferita in Svizzera per l’ex marito, padre di Michelle e di Harold. Dopo 27 anni d’amore, la storia è giunta al capolinea, come già raccontato dalla conduttrice. La nascita di Cesare ha riempito il cuore della Hunziker di felicità, e questo è indubbio. Ma, nonostante il suo desiderio di diventare nonna, la donna ha comunque deciso di non voler essere chiamata così: piuttosto, Michelle preferisce essere una “mamma al cubo”.