Aurora Ramazzotti, la confessione dopo il parto: "Ci incontriamo di nuovo"

Valentina Bertoli 01 aprile 2023

Aurora Ramazzotti è diventata mamma. Dall’unione tra la ragazza 26enne e il compagno Goffredo Cerza è nato Cesare. La gravidanza social, raccontata passo dopo passo a tutti i fedeli follower, si è conclusa nel migliore dei modi. A poche ore dal parto spunta una storia Instagram della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti con una didascalia che lascia poco spazio all’immaginazione: “Ci incontriamo di nuovo”. Lo scatto, che fa dell’ironia l’ingrediente principale, svela la più grande privazione degli ultimi 9 mesi della ragazza.

Il 30 marzo è nato Cesare, il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Con due tenere fotografie la neomamma ha comunicato al popolo social il lieto evento. Il primo scatto ferma l’immagine del papà che dà il pugnetto al piccolo appena nato, il secondo quella del ritratto di famiglia. Subito arriva la reazione di nonna Michelle. La showgirl non sta nella pelle e commenta così l’arrivo del nipotino: “E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della vita”.

La 26enne, che nel corso di questi mesi ha raccontato ai follower tanto i momenti di gioia quanto quelli di sconforto, non nasconde mai la polvere sotto al tappeto. Più volte Aurora ha sbottato sui suoi profili social: “Ma perché mi devi scrivere: ‘Che palle, sono proprio stufo?’. Ma tu sei stufo? Ma scusami, ma mi viene da ridere. Ma magari sono stufa io che quando cammino sembro pingu, quando mi alzo dal letto non so se rotolerò per terra o mi piscerò addosso e che ogni momento è buono per della flatulenza inaspettata. Sono stufa io”.

A poche ore dal parto, la giovane riprende il suo racconto social e svela un segreto. La neomamma ammette una delle più grandi mancanze sentite durante la gravidanza: la carne cruda. Felice di poter tornare a mangiare quello che desidera, la ragazza posta la foto di una cena tanto bramata: la tartare di manzo. Come è noto a tutti, infatti, la pietanza è sconsigliata a chi aspetta un bambino per un numero alto di rischi e contaminazioni che potrebbero compromettere il corretto sviluppo del feto. “Ci incontriamo di nuovo”, recita la didascalia che accompagna l’immagine. Simultaneamente, ecco il post di nonna Michelle. La conduttrice, che non crede ai suoi occhi, pubblica lo scatto di un cane dormiente e aggiunge: “Io dopo tutte queste emozioni e tre giorni di insonnia”.