Michelle Impossible, lo show "bomba" su Trussardi: Hunziker lascia di stucco il pubblico

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita”. Così, con una nota all’Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciavano la loro separazione, il 18 gennaio 2022. La notizia fu un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della coppia che li avevano visti abbracciati e complici fino a poco prima. Ora la prospettiva cambia. A “Michelle Impossible & Friends”, lo spettacolo di Canale 5 studiato e condotto dalla showgirl svizzera, una frase lascia di stucco il pubblico.

Dopo siparietti, canti, balli e un pieno di risate, la conduttrice ha dedicato uno spazio ampio alla riflessione e alle confessioni. Protagonisti della prima puntata erano stati l’ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora. Con una reunion inaspettata, la famiglia aveva dimostrato che sì, è possibile mantenere legami importanti anche dopo un allontanamento. Per il secondo appuntamento, Michelle, in compagnia di Belen Rodriguez, aveva pensato a un monologo che si basasse su uno scambio di diari e di segreti intimi e delicati. Ieri, mercoledì 8 marzo, in occasione della festa della donna, la trasmissione ha puntato su un intervento di Aurora Ramazzotti: “Oggi è l’8 marzo, il giorno della festa, dei “Viva le donne!”, dei fiori, delle mimose, bellissime ma molto fragili. Noi abbiamo imparato ad essere più forti e delle abitudini di una società che si professa emancipata, ma non lo è”. Dopo uno scroscio di applausi, è apparsa Michelle Hunziker. Vestita da praticante di Kyokushinkai, uno stile di arti marziali che insegna difesa, autocontrollo e sicurezza, la conduttrice ha conquistato il centro del palco e ha iniziato a pronunciare frasi che comunemente vengono screditate ed infangate dalla società: “Mi piace andare a correre”, “Ho preso la patente”, “Mi sono laureata in ingegneria”, “Mi sono sposata, lo amo tantissimo”, “Voglio questo lavoro”, “Sto con un uomo che ha dieci anni meno di me”. Infatti, in risposta, una voce maschile ha stroncato ogni affermazione di Michelle: “Ma come corri! Fai ridere”, “Le donne non sanno guidare”, “È una cosa da maschi”, “Giusto la moglie di qualcuno puoi essere”, “Hai intenzione di avere figli?”, “Ma non ti vergogni, ridicola!”. Intanto il corpo di ballo simulava di buttarla a terra e Michelle, con gesti di stizza, di essere stata umiliata. Una performance toccante, dai tratti forti, che ha attirato l’attenzione di tutti. Dopo una serie di mosse Kyokushinkai, la conduttrice si è fermata e ha pronunciato una frase che ha lasciato il pubblico di sasso: “Sono separata da tre anni, sto riprendendo la mia vita in mano”. Tre anni? Ma non era il 2022 l’anno del fatidico annuncio della separazione dall’imprenditore Tomaso Trussardi? “Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato”, queste le parole usate dalla coppia per rendere esplicita la fine della loro storia, il 18 gennaio 2022. Ora Michelle Hunziker parla di tre anni. Qualcosa non torna.