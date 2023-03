Felicissima Sera, Michelle Hunziker lascia a bocca aperta: "Con Eros richiamino ogni tanto"

Valentina Bertoli 25 marzo 2023 a

Quarantasei anni e non sentirli: Michelle Hunziker, bella e solare più che mai, sale sul palco di “Felicissima sera” e incanta tutti. Accolta dai padroni di casa Pio e Amedeo, la showgirl svizzera contribuisce a realizzare uno show dal carattere frizzante. Poi, come prevedibile, il duo comico pugliese inizia a punzecchiare l’ospite. Pronta a diventare nonna per la prima volta, Michelle non rinuncia al fascino irresistibile. Alle domande piccanti risponde per le rime e abbozza sorrisi. Quando le chiedono del rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti, non resiste e vuota il sacco. La battuta manda in visibilio i fan.

A scatenare le risate dei telespettatori di Canale 5 tornano Pio e Amedeo. Con “Felicissima sera”, uno show che alterna esibizioni stupefacenti a sketch che offrono uno sguardo disincantato sul mondo, i due comici hanno rallegrato il venerdì sera degli italiani.

Ospite della prima puntata, Michelle Hunziker si è messa in gioco e ha prestato il fianco all’ironia sfrontata dei padroni di casa. Che la bella svizzera e il cantante Eros Ramazzotti non siano più una coppia lo si sa da tempo. Di tanto in tanto, però, qualche loro dichiarazione riaccende la speranza dei sostenitori più fedeli. Protagonista di “Che intervista che fa”, la parodia del programma di Fabio Fazio, Michelle viene incalzata da Pio e Amedeo su alcune domande scomode.

“Qual è il segreto di questa amicizia?”, chiedono i due in relazione al rapporto della showgirl con l’ex marito Eros Ramazzotti. “Ci vogliamo bene, abbiamo una figlia e poi stiamo diventando nonni. E poi a me piace l’armonia”, ha risposto la conduttrice senza temere la sfacciataggine dei suoi interlocutori. L’occasione fa l’uomo ladro, si sa. Il duo comico ha dunque messo Hunziker in difficoltà: “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, qualche richiamino non lo avete mai fatto?”. La conduttrice non ha negato e ha spiazzato tutti: “Ogni tanto sì, per educazione”.