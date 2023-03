Il cantante mascherato, chi è Ciuchino: la mossa manda in tilt i giudici

Valentina Bertoli 26 marzo 2023 a

“L’abito non fa il monaco”, si dice, ma per il vip che indossa la maschera di Ciuchino il travestimento non basta a nascondere un dettaglio importante. A “Il cantante mascherato”, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, il pubblico diventa il primo detective. Su Twitter, poi, gli utenti si scatenano con cinguettii di ogni genere e natura. Questa volta a finire sotto la lente d’ingrandimento è l’asinello. Il popolo del web osserva la postura del concorrente e non ha dubbi: si tratta di un attore e di un comico di successo.

Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica sono stati reclutati da Milly Carlucci per avanzare le prime ipotesi sulle identità che si celano dietro ai travestimenti de “Il cantante mascherato”. Il gruppo di investigazione, però, include, puntata dopo puntata, anche il pubblico in studio e il web in toto. Gli indizi che circolano sui social network alimentano l’interesse degli utenti che, di conseguenza, seguono con attenzione ogni evoluzione della storia dei concorrenti.

Gesti, frasi, oggetti: tutto è utile per risalire al personaggio del mondo dello spettacolo che occulta la propria persona attraverso l’uso di una fastosa maschera. Protagonista indiscusso di questa edizione, Ciuchino conquista la scena e desta la curiosità di tutti. “Questa maschera mi è cara perché era un soprannome che mi diedero i miei nonni. Da bambino non stavo mai fermo”, ha rivelato il vip in gara. La giuria propone i nomi di Fausto Leali, Massimo Ranieri e Gianluca Grignani.

Sui social, invece, è molto quotato un attore che frequenta con costanza i programmi della Rai: Nino Frassica. Molti particolari coincidono: sotto la calzamaglia spuntano i baffi e, soprattutto, la postura non lascia spazio ad interpretazioni. La posa è inequivocabile: il cabarettista messinese tiene sempre le braccia legate dietro alla schiena.