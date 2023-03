Il Cantante Mascherato, De Sica si schianta sullo Scoiattolo nero: "Che figura di m..."

25 marzo 2023 a

Al termine dell'esibizione dello Scoiattolo nero, Christian De Sica si gioca "La maschera d'oro": è Anna Falchi ad aver cantato "E la luna bussò" di Loredana Bertè. L'attore nella puntata di sabato 25 marzo de Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, è sicuro che sotto al costume dello scoiattolo canterino c'è proprio la showgirl. Di diverso avviso gli altri concorrenti del programma: per Serena Bortone ad esempio si tratterebbe di Alessia Marcuzzi, per Iva Zanicchi è Elisabetta Gregoraci. Ma solo De Sica va allo "smascheramento": peccato che sotto alla maschera dello Scoiattolo Nero non c'è Anna Falchi. "'Na bella figura di m... ho fatto”, ha commentato poi l'attore visibilmente deluso, rilanciando un vecchio tormentone.

Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti provano così a smascherare i cantanti sotto mentite spoglie, la cui voce è contraffatta. Ma le pause, le frasi e le inflessioni forniscono indizi agli "investigatori" e al pubblico coinvolti nel gioco. Chi c'è sotto Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo?