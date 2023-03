Harry, Fiorello fa a pezzi il principe: "Come El Chapo ed Escobar"

Giada Oricchio 06 marzo 2023 a

“Harry parla come Pablo Escobar. Carlo? Gli presenterà il conto”. Così Fiorello ironizza sui duchi di Sussex diventati zimbello mondiale per la voglia di lucrare sulle beghe e mignatte con la famiglia reale invocando contemporaneamente il diritto alla privacy. Dopo la sit-com “South Park” e lo sketch di Chris Rock (“Ma quale razzismo, anche io da nero avrei chiesto quanto bianca sarebbe stata la pelle di Archie”), tocca a Fiorello farsi beffe del principe Harry d’Inghilterra e della moglie Meghan Markle.

Durante l’edicola “VivaRai2!”, lo showman ha scherzato: “L’invito all’incoronazione è arrivato, ma ci sono indirizzi e location sbagliate…” con riferimento allo sfratto da Frogmore Cottage, intimato da re Carlo III alla coppia.

"Invitati all'incoronazione". Ma Harry e Meghan non rispondono al Re

Tra le risate generali, Fiorello ha aggiunto: “Li invitano per forma, ma in realtà mica li vorrebbero. Secondo me alla fine ci andranno e quelli gli faranno pagare il conto”. Come se non bastasse, lo showman siciliano ha mostrato l’altra notizia del giorno: “Harry: le droghe mi hanno aiutato” e tra il serio e il faceto ha commentato: “Queste cose le dicono Harry, El Chapo ed Escobar! Solo loro tre sono stati aiutati dalle droghe. Noi ai giovani invece diciamo che la droga è ca**a, è il demonio e fa male. Se vi dicono di provare, non lo fate, è la cosa più brutta al mondo”.