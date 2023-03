Tananai, il tassista non lo riconosce e lui filma tutto: il dialogo esilarante

Alice Antico 02 marzo 2023 a

Qualcosa di veramente inedito è accaduto ieri al cantante Tananai, che ha postato l’accadimento con un video su Instagram. Un viaggio in taxi insolito, il suo: Tananai era seduto nei sedili dietro di un taxi milanese quando, durante la corsa, passa alla radio “Tango”, l'inedito con il quale il cantante ha partecipato al 73esimo Festival della canzone italiana, posizionandosi quinto.

Tananai, quindi, chiede al tassista di alzare il volume e, solo a quel punto, comprende che il tassista non lo aveva assolutamente riconosciuto. Così Alberto Cotta Ramusino, questo il nome dell’artista all’anagrafe, da il via ad un dialogo molto. Tananai chiede all’autista se la canzone che stanno ascoltando in radio gli piace e, quando l'uomo gli risponde "sì", soddisfatto esclama: "Mi fa piacere, abbiamo gli stessi gusti".

"Hai visto Sanremo?" chiede poi il guidatore all’artista per fare conversazione e Tananai, non riuscendo più a fingere, non solo gli dice di sì, che lui era sul palco e che è proprio il "Tananai della canzone". L’autista incredulo afferma “Ma davvero sei te?”. Il siparietto continua con il tassista che poi gli domanda se è il nipote di Biagio Antonacci, ma Alberto gli spiega che è una cosa che si sono inventati e che anzi lui neanche sa chi sia "sto Antonacci". La domanda su Antonacci è particolarmente divertente perché spesso è stato scambiato per il figlio di Antonacci, Paolo, che è co-autore di “Tango”.

ridendo per questa conversazione tra tananai e l’autista del taxi pic.twitter.com/YSXItIgbAd — lucrezia (@diecimilascaIe) February 28, 2023

Il video, diventato virale in poche ore, termina con il tassista che gli chiede una foto insieme e si scusa perché non lo aveva "proprio riconosciuto".