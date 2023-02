Morte Maurizio Costanzo, Maria De Filippi non va in onda. Quando torna in tv

28 febbraio 2023 a

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto profondo nella sua vita privata e professionale. Maria De Filippi ha risposto con molta dignità ma senza nascondere il suo dolore alle telecamere che hanno ripreso i funerali del grande giornalista. Il lutto per la scomparsa di Costanzo, però, le ha impedito di andare regolarmente in onda con i programmi che conduce con successo sulle reti Mediaset: Amici, Uomini e Donne e C'è Posta per te. Ma quando tornerà in onda con i suoi appuntamenti così attesi dal suo pubblico?

Per quanto riguarda Amici e Uomini e donne il palinsesto prevede la ripresa della programmazione a partire da lunedì 6 febbraio. Nel frattempo, al posto di questi due amatissimi programmi saranno trasmesse le repliche di "Buongiorno mamma" e "Terra amara". Discorso diverso per "C'è posta per te" che dovrebbe tornare in onda già a partire da sabato 4 marzo.