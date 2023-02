Sanremo 2023, Chiara Ferragni contro Fedez: dietro le quinte scoppia la lite

12 febbraio 2023 a

Chiara Ferragni furiosa con Fedez? Durante l'esibizione di Rosa Chemical il rapper è stato trascinato sul palco e lo show è finito con un bacio con la lingua tra i due cantanti. Poco prima la simulazione tra le poltrone di un atto sessuale. Sconvolto l'Ariston dal gesto è calato il silenzio e quando, dopo la diretta Instagram con Fiorello, la linea è stata data alla pubblicità sul palco si sarebbe consumato il dramma di coppia tra la co-conduttrice Chiara Ferragni e il marito.

Una Ferragni a dir poco arrabbiata che si è scagliata contro Fedez per la scenetta "improvvisata" con Rosa Chemical. Nel video che li ritrae sul palco insieme si vede l'influencer che gesticola animatamente e Fedez che sembra giustificarsi. Il tam tam impazzito sul caso racconta anche che Amadeus li avrebbe invitati a continuare l'accesa discussione nel backstage.

Rosa Chemical fuori controllo: bacio in bocca a Fedez, Ferragni sconvolta

Non a caso dopo il bacio di Rosa Chemical a Fedez, Fiorello in videochiamata ha chiesto "Dov'è Coletta? Fatemelo vedere per l'ultima volta. Dopo a un certo punto c'è stato Achille Lauro, che al confronto sembrava Cristina D'Avena. È un Festival stupendo, domani i dirigenti Rai andranno tutti a casa, ma è stupendo".