Sanremo 2023, Rosa Chemical sconvolge l'Ariston: simula un rapporto e bacia Fedez

11 febbraio 2023 a

a

a

Lo show di Rosa Chemical sconvolge l'Ariston. Durante la sua esibizione in gara con Made in Italy Rosa Chemical preleva Fedez dalla platea, seduto in prima fila, e lo trascina con sé sul palco dopo aver finto un rapporto con lui tra lo stupore misto ad ovazione del pubblico presente in sala e lo sguardo sconvolto di Chiara Ferragni tornata all'Ariston per condurre la serata finale con Amadeus e Gianni Morandi. "Sono senza parole" commenterà dopo lo show.

Rosa Chemical prima ha coinvolto all'improvviso Fedez, sedendosi su di lui e poi 'trascinandolo' sul palco, dove al termine dell'esibizione lo ha baciato sulle labbra con la lingua. "Scusa, è scattato all'improvviso, questo è il festival dell'amore" si è giustificato.