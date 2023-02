Sanremo finale, si parte con l'Inno nazionale. Morandi omaggia Dalla

11 febbraio 2023 a

Inizia la finalissima del 73esimo Festival di Sanremo. Sul palco con Amadeus e Gianni Morandi torna come co-conduttrice l'influencer Chiara Ferragni che aveva già aperto la kermesse canora. Ospiti questa sera all'Ariston Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode. In piazza Colombo in programma invece il concerto di Achille Lauro. Ad esibirsi tutti i 28 artisti in gara: la prima Elodie poi nell'ordine i Colla Zio, Mara Sattei, Tananai, Colapesce e Dimartino, Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Marco Mengoni, Rosa Chemical, Cugini di Campagna, Madame, Ariete, Mr Rain, Paola e Chiara, Levante, LDA, Coma_Cose, Olly, Articolo 31, Will, Leo Gassmann, gIANMARIA, Anna Oxa, Shari, Gianluca Grignani, Sethu.

Si parte con l'Inno di Mameli

La finalissima del Festival parte con l'Inno nazionale eseguito dalla banda dell'Aeronautica Militare. Ospite il Capo di Stato Maggiore, Luca Goretti, per i 100 anni del corpo dell'Aeronautica Militare.

Gianni Morandi omaggia Lucio Dalla

Gianni Morandi entra all'Ariston con la chitarra a tracollo e canta Piazza Grande per Lucio Dalla che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni. Poi continua accompagnato dall'orchestra, Futura e Caruso. Tutto l'Ariston in piedi ha applaudito il cantante al termine del ricordo dedicato a Dalla. Poi il co-conduttore ha ringraziato l'orchestra "per queste cinque serate meravigliose".

Elodie apre la gara

Prima cantante in gara è Elodie: il vestito di pizzo e seta lascia tutti di stucco, è lei la vera regina di stile al Festival.

Chiara Ferragni imperatrice

L'influencer Chiara Ferragni scende le scale e illumina l'Ariston. Vestito blu lungo e corazza nude-look: in platea Fedez si commuove e la sorella sorride.

In sala stampa prima della finalissima

La commozione di Marco Mengoni, la gioia dei più giovani, il messaggio di Rosa Chemical: alcuni dei protagonisti del 73esimo Festival di Sanremo hanno sfilato in sala stampa a poche ore dalla finale per raccontare le loro emozioni nella settimana più importante per la musica italiana. Mengoni, tra i favoriti della vigilia e che arriva alla finale in testa alla classifica provvisoria, si emoziona fino alle lacrime.

Lazza, terzo nella provvisoria e già con oltre sei milioni di stream totali per il brano 'Cenere', si presenta con Emma, che lo ha accompagnato nel duetto, e racconta: "Mi piacerebbe ricevere delle scuse, da tutti quelli che mi hanno chiamato Lezzo, Lazzo, sarei contento di sapere che tutti quelli che prima dicevano 'chi è?', sapessero chi sono. Non me l'aspettavo di arrivare così in alto, ma a questo punto spero di arrivare ancora più in alto, io sono molto competitivo". Tra i giovani che sono già 'big' Ariete, che si dice "molto contenta di come sta andando, non so cosa aspettarmi per dopo ma credo sia prematuro immaginare cosa succederà. Credo che avvicinarsi così tanto alla musica che ascoltano i giovani da parte di Amadeus sia stata la scelta più giusta". "Le emozioni qui sono tantissime - racconta LDA - sei l'unico napoletano, il più piccolo in gara, già per me è un onore essere qui, sembra tutto surreale. Papà è contento, è fiero di me, ci sentiamo, mi ha detto che a livello di intonazione sono tra i migliori, e lui se deve bastonarmi lo fa, quindi questa cosa che mi ha detto mi ha abbastanza sconvolto".

Sethu, ultimo in classifica al momento è primo in quella del Fantasanremo. Altra giovanissima, Mara Sattei racconta il Festival come un "vortice di tante emozioni diverse", all'opposto i Cugini di Campagna, che sorridenti e rilassati intonano a cappella alcuni dei loro maggiori successi. Chiude Rosa Chemical, il più discusso alla vigilia per la sua canzone 'Made in Italy'.