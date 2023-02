Sanremo 2023, Selvaggia Lucarelli contro Paola Egonu: scenetta patetica

11 febbraio 2023 a

a

a

Selvaggia Lucarelli non risparmia proprio nessuno. E, sotto i suoi strali, ci finisce anche Paola Egonu, la campionessa di volley che è stata anche co-conduttrice di Sanremo 2023. Ed è proprio la sua partecipazione al Festival che è stata messa sotto la lente d'ingrandimento dalla giornalista del Fatto Quotidiano. Lucarelli critica aspramente la scelta della Rai di far fare le presentatrici a donne che non riescono a sentirsi a loro agio sul palco dell'Ariston perché vengono da altri settori professionali dove sono leader.

Giudizio di Paragone: “Ecco perché stavolta Ferragni mi è piaciuta”

"Non ho commentato niente su Egonu perché francamente queste scenette patetiche in cui donne vincenti nel loro settore, che fanno quindi da leader altri mestieri, vengono piazzate lì a fare due mestieri che non sono i loro, e cioè condurre e insegnarci la vita, mi cominciano a fare davvero orrore - attacca la Lucarelli - Vederle spaventate, impacciate, fuori ruolo, con due uomini che le trattano con la benevolenza compassionevole riservata ai bambini alla loro recita scolastica e "brava", "che bel vestito", "sei stata spigliata" mi sembra una mortificazione a cui non mi va neppure di partecipare. Spero di rivederla vincente in campo, senza uomini che la trattino come il panda gigante che mastica il bambù oltre le grate. Ora arriverà qualcuno che "magari lei era contenta". Certo. Non è questo il punto, purtroppo".