Festival di Sanremo 2023, scaletta e orari della serata finale

Inizio alle 20.40, fine prevista verso le due di notte. La serata conclusiva del Festival di Sanremo è come al solito una maratona, caratterizzata quest'anno anche dall'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky il cui messaggio sarà letto da Amadeus verso l'una e un quarto. Per quanto riguarda la gara l'attenzione è puntata su Marco Mengoni, in testa alla classifica e vincitore della serata cover, ma la sorpresa è dietro l'angolo: quante volte i favoriti della vigilia sono stati superati sul filo di lana della finale?

Al fianco di Madeus e Gianni Morandi come co-conduttrice ci sarà Chiara Ferragni, che torna dopo la prima serata. I superospiti internazionale sono i Depeche Mode, tra gli ospiti nazionali Gino Paoli, Ornella Vanoni e Achille Lauro. Intanto spunta la scaletta dell'entarta in scena dei cantanti nella serata finale:

Elodie – Due

Colla Zio – Non mi va

Mara Sattei – Duemilaminuti

Tananai – Tango

Colapesce Dimartino – Splash

Giorgia – Parole dette male

Modà – Lasciami

Ultimo – Alba

Lazza – Cenere

Marco Mengoni – Due vite

Rosa Chemical – Made in Italy

Cugini di Campagna – Lettera 22

Madame – Il bene nel male

Ariete – Mare di guai

Mr. Rain – Supereroi

Paola e Chiara – Furore

Levante – Vivo

LDA – Se poi domani

ComaCose – L'addio

Olly – Polvere

Articolo 31 – Un bel viaggio

Will – Stupido

Leo Gassmann – Terzo cuore

gIANMARIA – Mostro

Anna Oxa – Sali

Shari – Egoista

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Sethu – Cause perse