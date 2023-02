Sanremo 2023, Marco Mengoni scoppia in lacrime: ""Scusate, io ho un problema"

11 febbraio 2023 a

La serata delle cover e dei duetti, la quarta del Festival, vede il trionfo di Marco Mengoni, davanti a Ultimo, Lazza, Giorgia e Mr Rain. Una vittoria che rafforza la prima posizione di Mengoni in classifica generale, in una serata che non delude le attese e sul palco dell’Ariston vede alternarsi i 28 cantanti in gara affiancati da altrettanti artisti, in alcuni casi veri ‘mostri sacri’ della musica, che fanno ballare, cantare, sognare e commuovere il pubblico. Il giorno dopo il cantante è travolto dall'emozione: arriva in sala stampa stanchissimo ma anche felice e, poco dopo aver preso la parola, scoppia in lacrime. "Scusate, sono molto felice ma anche molto emotivo" confessa a poche ore dalla finale di Sanremo. È lui il super favorito, in testa a tutte le classifiche. "Sono anche le poche ore di sonno. Fortunatamente è andato tutto molto bene, molto oltre le aspettative", spiega mentre le lacrime non smettono di scendere.