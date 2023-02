Oggi è un altro giorno, cosa dice Noemi sulle donne a Sanremo. Bortone la fulmina

11 febbraio 2023 a

La generalizzazione "di genere" sulla classifica del Festival di Sanremo provoca la reazione polemica di Noemi, e Serena Bortone non nasconde il suo disappunto con un'occhiataccia che accende i social. Nella puntata di venerdì 10 febbraio di Oggi è un altro giorno, su Rai1, si parla naturalmente della gara dell'Ariston. A poche ore dalla serata dei duetti l’inviato Domenico Marocchi intervista Noemi, tornata al Festival per cantare con Mara Sattei la cover de L’amour toujour di Gigi D’Agostino.

Il giornalista chiedere alla cantante di "Sono solo parole" un commento sulla classifica parziale: “Stavamo commentando che le donne in questo Festival sono un po’ bassine in classifica”, ha detto Marocchi a Noemi che respinge ogni valutazione fatta sul sesso dell'artista: “Non facciamola una questione di genere. Sono solo canzoni, ragazzi”, ha poi aggiunto.

Durante l'intervista lo schermo era diviso a metà, da una parte le immagini dall'Ariston, dall'altra la conduttrice. E così è balzata all'occhio di tanti telespettatori la reazione di Bortone che non ha nascosto un'espressione di disappunto subito immortalata in screenshot dagli utenti dei social. Ma la maggior parte dei commenti sono di critica nei confronti della cantante romana. "Non puoi dire una roba del genere quando sei una delle più derubate della storia del festival, con Mara lì accanto che è tipo ventesima (immeritatamente anche lei) e quando una donna non vince da 10 anni", le scrive un utente. "Hai frainteso. Dico che le canzoni quando sono belle emozionano e arrivano comunque nonostante le posizioni. Io come ho detto faccio sempre il tifo per TUTTE LE DONNE", chiarisce la cantante.