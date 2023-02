Sanremo 2023, le ultime quote dei bookmaker sui favoriti del Festival

10 febbraio 2023 a

La 73esima edizione del Festival di Sanremo si avvia verso la finale e gli esperti Sisal confermano Marco Mengoni (1.55) con la sua «Due vite» come superfavorito alla vittoria finale, tallonato, però, dalla sorpresa Mr. Rain (3.50) che balza dalla quarta alla seconda posizione e da Ultimo (4) che, con la sua emozionante e toccante «Alba», è salito sul terzo gradino del podio.

Ai piedi del podio, molto distante comunque nelle quote dei bookmaker dai primi tre, troviamo stabile Lazza (16), alla sua prima partecipazione all’Ariston con l’apprezzatissimo inedito «Cenere», seguito da un duetto composto da Tananai (25) e Madame (25) con Elodie e la sua «Due» leggermente staccata a quota 33. Dopo il secondo posto nella classifica Sisal, Colapesce e DiMartino perdono cinque posizioni e si stabilizzano in settima, a pari merito con Giorgia e l’outsider Rosa Chemical, tutti a 50. Risale LDA in gara con il brano «Se poi domani» quotato a 66 seguito dalla 13 alla 20 posizione da Paola e Chiara, in gara con il brano «Furore» i Colla Zio, Gianluca Grignani, i Modà guidati da Kekko, Leo Gassmann, Mara Sattei, Levante e i Coma_Cose che in conferenza stampa hanno annunciato il loro imminente matrimonio. Tra i meno favoriti alla vittoria finale troviamo poi il giovane gIANMARIA in gara con il brano «Mostro», Ariete, al debutto a Sanremo, seguiti dagli Articolo 31 che duettano con Fedez i Cugini di Campagna e Olly. Chiudono la classifica Sisal Anna Oxa che conferma l’ultima posizione, Sethu, artista della nuova scena trap melodica in gara con il brano «Cause perse», Shari e il giovane genovese Olly.

A Sanremo conta ovviamente la vittoria finale ma c’è anche un altro premio molto ambito, quello della Critica intitolato a Mia Martini. Guidano questa classifica Colapesce e Dimartino favoriti a 1.80. insidiati da Gianluca Grignani (2.25) e Madame (5.00).