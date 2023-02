Sanremo 2023, ascolti record anche nella seconda serata

09 febbraio 2023 a

a

a

Anche la seconda serata di Sanremo 2023 conferma un record storico in termini di share con il 62,3% per il quarto Festival guidato da Amadeus. Per trovare una media di share più alta nella seconda serata del Festival bisogna, infatti, tornare all’edizione del 1995, condotta da Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi, che ottenne il 65.42% di share. Si confermano ottimi anche gli ascolti di Fiorello nella notte di Rai1. "Viva Rai2 - Viva Sanremo", in onda dopo il Festival, ha registrato dall’1.40 all’1.59, un ascolto di 2.497.000 spettatori con il 60,1% di share.

Elodie vince sul palco e negli affari: vola il bilancio della sua società

La seconda giornata del Festival del 2022 ha, invece, ottenuto il 55,8% di share. Calo, però, nel numero di spettatori, 10.545.000 contro gli 11.320.000 del 2022. Questo per effetto dei nuovi metodi di misurazione dell’Auditel in vigore da maggio scorso.