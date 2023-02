Non è L'Arena, colpaccio di Giletti e puntata record

Giada Oricchio 06 febbraio 2023 a

Le chat e i messaggi vocali del boss stragista Matteo Messina Denaro, l’intervista esclusiva alla donna che ha incontrato durante le terapie alla clinica “La Maddalena” di Palermo e i retroscena sui festini dei mafiosi hanno fatto volare gli ascolti del talk di LA7 “Non è l’Arena”. Il conduttore Massimo Giletti ha dedicato la puntata di domenica 5 febbraio alla cattura del capomafia e alle rivelazioni di chi lo ha frequentato nell’ultimo anno. Orrore ha suscitato l’audio in cui Messina Denaro, imbottigliato nel traffico, impreca contro i magistrati Falcone e Borsellino che ha fatto uccidere nel 1992 (“Io fermo per le commemorazioni di sta min***a”), mentre osceni sono i video allusivi inviati all’amica che lo aveva appena conosciuto con il nome di Andrea Bonafede (“li trovavo assolutamente fuori luogo, ma non gliel’ho mai detto per non ridicolizzarlo”). Ebbene, “Non è l’Arena” ha conquistato 1.018.000 telespettatori per il 7% di share. Un risultato eccezionale.

Sconfitto il competitor diretto: “Zona Bianca” su Rete4. L’approfondimento, condotto da Giuseppe Brindisi, ha informato 493.000 spettatori pari al 3,4% di share. Meglio di entrambi ha fatto “Che Tempo Che Fa” su Rai3. Il programma di Fabio Fazio ha registrato 2.194.000 telespettatori (10,7% di share). A vincere la sfida Auditel è stata la serie televisiva di Rai1 “Le indagini di Lolita Lobosco”, ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi e con protagonista Luisa Ranieri, che ha interessato 4.790.000 spettatori per il 25,8% di share.