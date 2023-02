Messina Denaro, altra "profezia" di Baiardo? Nuove rivelazioni da Giletti

04 febbraio 2023 a

Nuove rivelazioni sulla scia della "profezia" di Salvatore Baiardo, il favoreggiatore del boss Graviano che quatto mesi fa in qualche modo aveva annunciato la malattia e l'arresto di Matteo Messina Denaro. In una intervista a Massimo Giletti, per una puntata speciale sulla mafia di Non è l'Arena, il pentito aveva parlato di una sorta di "regalino" al governo di Giorgia Meloni. Dopo la cattura del padrino di Castelvetrano latinante da trent'anni, Baiardo era tornato negli studi de La7 ribadendo le sue posizioni, e lanciando un inquietante avvertimento al conduttore: "Lei fa del buon giornalismo, lo dico senza essere ruffiano. Ma sta rischiando parecchio. Rischiando a 360 gradi... Non solo a livello mafia".

"Lei rischia parecchio...". L'avvertimento di Baiardo a Giletti, gelo in diretta

Finita qui? Per niente. Baiardo infatti sarà nuovamente ospite di Giletti domenica 5 febbraio "annunciando nuove rivelazioni", spiegano da La7 con un tweet. "Con lui sarà presente Antonio Ingroia, l’ex magistrato che è stato uno dei PM nel processo sulla trattativa Stato-mafia, per un confronto esclusivo che potrebbe far emergere nuovi interrogativi e nuove riflessioni", si legge nel post.

L'ex magistrato ci vede del marcio: “Cosa non torna sull'arresto di Messina Denaro”

Ingroia dopo la cattura del boss aveva sollevato sospetti pesanti: "I fatti convergono in modo inoppugnabile. Lui (Messina Denaro, ndr) era il più accorto, attento e prudente dei latitanti e aveva grandissime coperture. Uno così nell'ultimo anno diventa sbadato, distratto e si mette e fare i selfie? È come se avesse detto: venitemi a prendere, vi aspetto. E i problemi fisici c'entrano poco e nulla", aveva detto a Rai Radio1, rilanciando la tesi secondo cui l'ex primula rossa di Cosa nostra si è fatto arrestare.