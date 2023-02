Sanremo 2023, colpaccio di Amadeus: Depeche Mode ospiti nella serata finale

01 febbraio 2023 a

Colpaccio di Amadeus che nell'edizione delle 20 del Tg1 di mercoledì 1 febbraio ha svelato nuovi ospiti internazionali al Festival di Sanremo. Si tratta della band inglese dei Depeche Mode, leggende del pop elettronico. Per la band formata dal cantante Dave Gahan e dal chitarrista Martin Gore (lo storico tastierista Andy Fletcher è scomparso recentemente) è un grande ritorno sul palco dell’Ariston.

La band inglese infatti è stata già tre volte ospite del Festival della canzone italiana: la prima volta nel 1986, nei giorni in cui era appena uscito «Stripped», primo estratto da «Black Celebration», poi nel 1989 con «Everything Counts» e infine nel 1990 con «Enjoy the Silence». Intanto Dave Gahan e Martin Gore hanno annunciato per la primavera del 2023 l’uscita del nuovo album «Memento Mori», il loro quindicesimo disco in studio, il primo dopo la prematura scomparsa di Andy «Fletch» Fletcher, che sarà seguito da un tour mondiale che toccherà l’Italia in estate con tre imperdibili date: il 12 luglio allo Stadio Olimpico (Roma), il 14 luglio a San Siro (Milano) e il 16 luglio al dall’Ara (Bologna). Il disco arriva a sei anni di distanza dal precedente «Spirit» (2017).

I Depeche Mode saranno sul palco nella serata finale del festival, sabato 11 febbraio, la stessa in cui dovrebbe essere trasmesso il videomessaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.