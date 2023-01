Ascolti tv, il colpo di Giletti fa schizzare Non è l'Arena

23 gennaio 2023 a

a

a

Massimo Giletti colpisce ancora. E stavolta affonda. La sua bomba esclusiva su La7, ieri sera, fa schizzare gli ascolti: Non è l'arena arriva all’8.3% di share. Mica poco per la Rete di Urbano Cairo, che da rumors stamattina pare abbia chiamato stamattina "Gilettone" per congratularsi. Un risultato molto forte, che conferma il buon lavoro di Massimo Giletti. Il suo arrivo a La7, qualche anno fa, ha portato linfa alla Rete del patron Cairo. Sembra, da rumors, che lo voglia blindare ancora di più affinché non avvenga quello che molti ipotizzano: un ritorno di Giletti in Rai, visto che con il nuovo Governo il puzzle dei conduttori è in fase di completamento. Massimo potrebbe tornare in viale Mazzini? Chissà.

"Chi è il nuovo capo dei capi", bomba-Giletti dopo la "profezia" di Baiardo

Anche su Rete4, con Zona Bianca, arriva il "Brindisi": un bel 4.3% anche grazie all'intervista ad Andrea Piazzolla, factotum e assistente per lungo corso della Lollobrigida. Fazio, invece, deve accontentarsi di un 10,8 % di share mentre Rai1 con "Lolita Lobosco2" fa man bassa conquistando il 27,7 % di share. Una domenica bestiale anche per la Venier: la sua Domenica in si piazza al 20.1% di share mentre Queen Maria (De Filippi) sorpassa con il 23.3%.