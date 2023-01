I Maneskin si sono sposati... Baci e vip al super-party di Palazzo Brancaccio

19 gennaio 2023 a

Vip in adorazione per i Maneskin nel party-evento di Palazzo Brancaccio a Roma dove si è anche celebrato il "matrimonio" tra i quattro componenti della band romana che in un manciata di anni ha conquistato le vette mondiali. Tutti e quattro vestiti interamente di bianco: Thomas e Damiano gli sposi, Vittoria ed Ethan le ’spose' con in mano un bouquet di rose rosse e il velo tradizionale. I Maneskin hanno mantenuto la promessa e si sono sposati fra loro davanti a un officiante d’eccezione, l’ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Una cerimonia in piena regola, organizzata da Spotify Global per la presentazione dell’album ’Rush!’, alla fine della quale gli ospiti -un gremito parterre di vip da fare invidia al matrimonio più glam, da Paolo Sorrentino a Dybala, da Baz Luhrmann a Elisa, e altri volti eccellenti- hanno tirato ai festeggiati del riso nero per suggellarne l’unione.

Agli ospiti è stato distribuito un foglio con il rituale delle nozze, con le frasi che ciascuno degli sposi ha dovuto recitare. "Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l’un l’altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell’amore e nell’onore ogni giorno delle vostre vite?", ha detto Alessandro Michele, e i quattro componenti della band hanno risposto "Yes". E poi delle frasi cucite addosso a ciascun elemento della band romana, secondo le sue caratteristiche.

Nel finale, l’officiante ha invocato ’Apollo, il Dio della musica' per confermare l’unione tra gli artisti. Bacio finale tra tutti e quattro, e l’immancabile torta. Dopo il brindisi di rito, il mini live di una dozzina di brani, molti dei quali tratti dal nuovo album. Ecco i titoli: Kool Kids, Gossip, Zitti e Buoni, Beggin’, Bla bla bla, The Loneliest, Supermodel, Mammamia, Baby Said, For Your Love, Time Zonwe, I wanna be your slave.