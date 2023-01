Maneskin, Damiano David rasato a zero. Il simbolo misterioso che spunta sulla nuca

Alice Antico 10 gennaio 2023 a

Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, ha sorpreso, di punto in bianco, tutti i suoi fan, rasandosi a zero i capelli. Il drastico cambio di look ha, in realtà, diviso i suoi fan, perché i capelli fluenti e semi lunghi di Damiano rappresentavano, fin dagli esordi, una sua caratteristica molto apprezzata: ora, però, ha tagliato tutto. Il video è stato diffuso sul canale TikTok del gruppo, è diventato immediatamente virale e ha subito scatenato il popolo social. Ma, ancor prima di pubblicare questo video, la band aveva condiviso una prima foto sul suo profilo Instagram ufficiale, con Damiano rasato e attorno i compagni Victoria, Thomas e Ethan, con il rasoio tra le mani. "Si dice che Damiano si sia rasato completamente la testa", hanno scritto nella didascalia della foto.

Tante le spiegazioni che il pubblico ha cercato di darsi, per questa decisione del frontman dei Maneskin. La più plausibile è che questo totale cambio di look sia legato all’uscita del nuovo disco “Rush!”, in arrivo il 20 gennaio. L’idea nasce dal fatto che, nel video di TikTok, la colonna sonora è l’anteprima di “Gossip", il nuovo singolo della band in collaborazione con il rocker Tom Morello dei “Rage Against the Machine”. Il singolo sarà in uscita venerdì 13 gennaio. Ma c'é stato un dettaglio, in particolare, che non é sfuggito ai fan di Damiano David: sulla sua nuca appare un simbolo, che sembra essere proprio quello di Gucci, una doppia G...sará realmente riferito al brand? Chi lo sa. Certo è che, in ogni caso, Damiano, e i Maneskin, riescono sempre a far parlare di sé.