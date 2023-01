Caos a La7, i tg, Omnibus e Coffee Break non vanno in onda: che succede

17 gennaio 2023 a

Che succede a La7? Molti telespettatori sono rimasti sorpresi nel non vedere in onda i telegiornali delle 7.30 e delle 13.30, oltre alle trasmissioni televisive Coffee Break, condotta da Andrea Pancani, L'Aria che Tira, condotta da Myrta Merlino, e Omnibus. Subito è partito il tam tam sui social per capire cosa stesse accadendo alla televisione di proprietà di Urbano Cairo, ma per ore non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Intorno all’ora di pranzo è poi stato pubblicato un comunicato da Enrico Mentana, giornalista e direttore del Tg della rete, che sulla propria pagina Facebook ha aggiornato tutti sul motivo della mancata messa in onda dei diversi programmi: “I nostri telegiornali delle 7.30 e delle 13.30 non sono andati in onda, come pure le nostre rubriche Omnibus e Coffee Break, a causa di uno sciopero del personale non giornalistico di La7. Contiamo di essere in onda per una finestra informativa alle 19.57”. Svelato quindi il motivo del “black-out” di La7.