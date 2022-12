Selvaggia Lucarelli? "Odia le donne perché..." Mariotto a valanga sul Ballando-gate

27 dicembre 2022 a

a

a

Volano gli stracci sul sipario di Ballando con le stelle. La vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca la giurata Selvaggia Lucarelli ha parlato di favoritismi nei confronti della coppia da parte dei colleghi con la paletta. Tra cui ovviamente Guillermo Mariotto, storico volto del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, che ha rilasciato un'intervista di fuoco al Corriere della sera: Lucarelli “ha la fissa del complotto, vive con l’idea di governare il mondo". “Selvaggia si batte per le - giuste - crociate a favore delle donne ma le detesta tutte. se sono amate le deve odiare, è fatta così, è leone: si fa come dico io e solo io ho ragione”, afferma lo stilista che aveva attaccato la collega anche in diretta affermando che è una “scimmia che tira escrementi a tutti”.

Mara Venier, la gaffe fa scoppiare a Natale il "caso Domenica in"

"Quella immagine faceva parte della narrativa, era il momento giusto per evocarla e anche Selvaggia sa che è vero”, spiega oggi. Poi rivela: “Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto”. “Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure”, attacca Mariotto che entra a gamba tesa anche sulla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Lucarelli, a Ballando con le stelle.

Lucarelli a valanga su Ballando, sospetto clamoroso. Costamagna replica in tv

È “un conflitto di interessi (...). Per lei è stato il Cavallo di Troia. Non avrei mai immaginato che l’avrebbe gestita così, pensavo si sarebbe comportata in modo opposto perché sa come funzionano la tv e il pubblico”,. “Doveva essere lei ad attaccare il suo fidanzato come una iena. Sarebbe stato più divertente e lui avrebbe proseguito la gara: diventava il martire, sarebbe stato pazzesco".